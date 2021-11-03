Ефимов: Инвесторы вложили в экономику Москвы 24 трлн рублей за 10 лет

Объем инвестиций в экономику Москвы за десять лет увеличился в 2,7 раза, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является одним из самых инвестиционно-привлекательных мегаполисов. С 2011 по 2020 год вложения инвесторов в основной капитал в столице составили 24 трлн рублей. Если говорить о годовом объеме инвестиций, то за 10 лет он увеличился в 2,7 раза», - сказал Ефимов.

По его словам, в ближайшие пять лет ожидается еще больший рост предпринимательской активности. Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника.

По словам Владимира Ефимова, даже в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, инвесторы продолжали вкладывать средства в город. Так, по информации Росстата, инвестиции столичных предприятий в 2020 году составили 3,6 трлн рублей, превысив показатели 2019 года.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил о существенном росте инвестиционной активности в первом полугодии 2021 года.

«Инвестиции в основной капитал за этот период составили 1,4 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 20,9% выше аналогичного периода прошлого года и на 19,7% больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019-го», - указал Прохоров.

Как отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев, около 130 московских компаний имеют сегодня право на различные льготы, предусмотренные городской системой мер поддержки.

«Во многом благодаря данной поддержке инвестиции в столичную экономику действующих предприятий, имеющих специальные статусы, за последние пять лет составили 99,5 млрд рублей, в этих компаниях обеспечена занятость более 121,5 тыс. человек. А новые инвестиционные проекты, которым оказывается налоговая поддержка, принесут экономике Москвы 33,8 млрд рублей», – добавил Барашев.