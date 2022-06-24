Ефимов: Два новых торговых центра возведут на юге и западе Москвы

В рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда инвесторы построят торговые центры на западе и юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, один из них будет возведен на улице Элеваторной в Южном административном округе.

«Торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров. В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей. Застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию в марте 2025 года, после чего в новом торговом центре смогут работать 430 человек», – рассказал заместитель мэра.

Девелопер получит от города льготы по арендной плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка для возведения многоквартирного дома, который появится на проспекте Андропова.

По другому проекту инвестор возведет торговый центр на Очаковском шоссе в Западном административном округе Москвы. Его площадь составит семь тысяч квадратных метров. Там будет создано 250 рабочих мест.

В столице принят целый комплекс антикризисных мер для поддержки девелоперов – участников программы создания мест приложения труда. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Так, ставка по банковской гарантии, которую застройщики получают для реализации проекта, зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Кроме того, увеличен срок для предоставления банковских гарантий. Компании должны будут предоставить её не через три месяца, а через полгода после подписания соглашения», – отметил Овчинский.

Программа по стимулированию создания новых рабочих мест была запущена в Москве в 2020. По ее условиям девелоперы получают льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно строят коммерческие, промышленные и социальные объекты.

Принять участие в программе могут не только те, кто только планируют принять участие в реализации проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома.

Направлять заявки на участие в программе можно через Инвестиционный портал Москвы.

