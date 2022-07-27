Ефимов: Более 700 млн рублей поступило в бюджет от резидентов технополиса «Москва»
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в первом квартале этого года перечислили в бюджет города 704 миллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Это на 17 миллионов рублей больше, чем в первом квартале 2021 года, когда сумма достигла 687 миллионов рублей. Предприятия, локализованные в столичной ОЭЗ, продолжают активное развитие имеющихся производственных площадок, строительство новых производств, разработку и внедрение продукции, а также ее реализацию в регионах России и за рубежом», – рассказал он.
Отмечается, что с 2006 года резиденты перечислили в бюджет 16,6 миллиарда рублей. В этом году большая часть налоговых выплат пришлась на отрасль микроэлектроники, оптики и радиоаппаратуры – 543 миллиона рублей.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что за прошлый год и начало 2022 года в особой экономической зоне было создано 1,7 тысячи новых рабочих мест, общее число сотрудников превысило 8,5 тысячи человек.
Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев напомнил, что резиденты особой экономической зоны освобождаются от налогов на землю, имущество и транспорт и платят налог на прибыль в два процента.
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