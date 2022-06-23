Ефимов: 400 инженеров Москвы повысят квалификацию по направлению «Аддитивные технологии»

Специалисты столичных предприятий смогут повысить квалификацию в ведущих вузах города по направлению «Аддитивные технологии» «Московской технической школы» («МТШ»). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве прошло заседание экспертного совета по направлению «Аддитивные технологии» в рамках «Московской технической школы». Участники определили образовательные программы, по которым столичные промышленники смогут пройти переподготовку в высших учебных заведениях», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, обучение будет доступно для 150 специалистов по 26 образовательным программам. Всего до конца 2022 года планируется подготовить более 400 инженеров по всем существующим направлениям.

Одна из главных задач направления «Аддитивные технологии» - внедрение современных методов обучения и новых информационных технологий в образовательных организациях. Прошедшие подготовку по этой программе специалисты смогут повысить квалификацию и работать в промышленных организациях города.

Кроме того, «Московская техническая школа» совместно с партнером запустила бесплатную образовательную программу «Базовый курс по аддитивным технологиям» для всех желающих. Она рассчитана на 16 часов, обучение стартует в онлайн-формате 29 июня. После успешного тестирования студенты получат сертификат, а набравшие наибольшее количество баллов смогут побывать на производстве и применить знания на практике.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, программы направления охватывают самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий. В процессе обучения особое внимание уделяется производству деталей из металлических материалов на 3D-принтерах, химической технологии наноматериалов, а также оборудованию для быстрого прототипирования и многом другом.

Овчинский также сообщил, что программы различаются и по времени – 72, 56, 40, 32 и 20 часов.

