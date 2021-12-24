Ефимов: 1,6 тысяч рабочих мест создадут благодаря строительству нового ТРК у метро Некрасовка

Торгово-развлекательный комплекс построят на юго-востоке Москвы у станции метро «Некрасовка» за счёт инвестора в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тысяч рабочих мест. По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» площадью более 49 тысяч квадратных метров», — уточнил заммэра.



Правительство Москвы подписало соглашение о создании мест приложения труда с компанией «ТПУ «Некрасовка», входящим в группу компаний 3S Group. Согласно условиям, инвестор должен завершить строительство в течение трех лет: ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2024 года.



Как сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в проект будет вложено 3,17 миллиарда рублей. Со своей стороны город предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год после смены вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК «Талисман на Рокоссовского» на Кронштадтском бульваре.



По оценке генерального директора «ТПУ «Некрасовка» Андрея Киселя, этот многофункциональный ТРК будет очень важным и востребованным объектом в сфере развлечений, торговли и отдыха. В здании разместятся торговая галерея с магазинами, развлекательный центр с кинотеатром, рестораны и кафе, комнаты матери и ребенка. Появится подземный паркинг с мойкой автомобилей на 240 машин.



После завершения основных строительных работ прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Гостевой паркинг сможет вместить около 160 машин. По обе стороны торгового центра появится прогулочная зона с качелями и лавочками, там высадят деревья и кустарники.



Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. Девелоперы получают льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов. По условиям, одновременно они должны строить за пределами третьего транспортного кольца и МКАД офисы, промышленные, торговые, спортивные, социальные, образовательные объекты, а также объекты науки, культуры, здравоохранения и общепита.

