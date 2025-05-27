Более тысячи объектов недвижимости для бизнеса и жизни презентовали в столице

Свыше тысячи объектов недвижимости, которые можно приобрести на городских торгах, представили в Москве предпринимателям и другим жителям столицы. Организатором роуд-шоу «Продажа городского имущества для бизнеса и жизни. Путеводитель в мир торгов» выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«Перечень представленных лотов сейчас включает более тысячи объектов, в их числе земельные участки для строительства частных домов, размещения сельскохозяйственных или промышленных предприятий, здания, коммерческие помещения, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты. Все аукционы вплоть до заключения договора проходят онлайн», - сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что единой точкой входа для участия в открытых аукционах выступает Инвестиционный портал Москвы, а договор заключается напрямую с городом, что гарантирует юридическую чистоту сделки.

Отдельный блок роуд-шоу был посвящен лотам, которые заинтересуют собственников автопарков, таксопарков, сервисов каршеринга и автовладельцев. Эксперты рассказали о выставляемых на торги машино-местах в надземных и подземных паркингах. Участники также узнали об особенностях проведения городских торгов и об алгоритме работы на площадке «Росэлторг».

Столичный Департамент по конкурентной политике ежемесячно организует встречи с предпринимателями, инвесторами и горожанами.

Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

