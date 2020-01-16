Жильё в России подорожает в 2020 году

Квартиры в новых домах в этом году могут подорожать на 10-15%, а на вторичном рынке стоимость жилья прибавит 6%. Такую нерадостную перспективу обрисовали «Известиям» эксперты рынка недвижимости. В новостройках, которые хорошо продаются рост может составить 15%, а в варианте наиболее привлекательных проектов - 20% и даже больше.

Сезонный пик подорожания придётся на весну и осень этого года, летом, как правило, наступает некоторое затишье на рынке жилья. Эксперты объясняют рост цен на недвижимость процессом перехода рынка на проектное финансирование - эскроу-счета. Своё влияние оказывает также снижение темпов строительства жилья, уменьшение ипотечных ставок, а также уровень инфляции в целом.

По информации аналитического центра «Авито Недвижимость», за прошлый год первичное жилье в стране подорожало аж на 30% - до 68 тысяч рублей за один квадратный метр, а вторичное — на 5%, до 45 тысяч рублей за тот же метр, отмечает Ura.ru.

