Зеленский запретил закупать электроэнергию в России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии». Документ, в том числе, подразумевает запрет на реализацию и поставки электроэнергии из России.

При этом в законопроекте подчеркивается, что кабинет министров Украины имеет право отменить этот запрет на неопределенный период в случае возникновения чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны, передает RT.

12 декабря Верховная рада Украины отказалась отменить одобренный ранее запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним соглашениям. За соответствующее решение проголосовали только 47 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА ФАН.

В 2015 году Украина прекратила закупать электричество в России, однако в 2019 года Киев возобновил импорт энергии из-за дефицита угля на своих ТЭС.

