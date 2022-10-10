СМИ сообщили о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти вызвало шок у западных стран и привело к панике в администрации президента США, заявил ведущий Fox News Брайан Килмид.
«ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта», — сообщил телеведущий.
Он подверг сомнению, что у Белого дома есть программа по выходу из сложившейся ситуации. Килмид отметил, что глава США Джо Байден пошел вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к «враждебным» Ирану и Венесуэле, вместо того, чтобы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков.
Напомним, решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти помогает России в специальной военной операции на Украине. Участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении играет на руку российским властям, которые заинтересованы в высоких ценах на энергоресурсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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