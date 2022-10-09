Песков: Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти - победа здравого смысла

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — подчеркнул Песков.

Он также отметил положительную роль официальных визитов российского лидера в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году.

Ранее, 5 октября, производители нефти ОПЕК+ на заседании достигли договоренностей с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

