Конгрессмен заявил о поражении Байдена после решения ОПЕК+

Как указал парламентарий, глава Белого дома разрушил нефтегазовую промышленность Америки и вновь поставил ее в зависимость от ОПЕК. «Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — отметил Скэлис.

Отмечалось, что угроза сокращения добычи нефти рассматривается администрацией Байдена как «тотальная катастрофа» и «вражеский акт». При этом настроения в Белом доме характеризовались как «панические», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

