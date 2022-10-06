Конгрессмен заявил о поражении Байдена после решения ОПЕК+

Конгрессмен Стивен Скэлис из США раскритиковал энергетическую политику американского лидера Джо Байдена после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, сообщают «Известия».

Вице-премьер Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Как указал парламентарий, глава Белого дома разрушил нефтегазовую промышленность Америки и вновь поставил ее в зависимость от ОПЕК. «Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — отметил Скэлис.

Отмечалось, что угроза сокращения добычи нефти рассматривается администрацией Байдена как «тотальная катастрофа» и «вражеский акт». При этом настроения в Белом доме характеризовались как «панические», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На НефтьОПЕКДжо Байден
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