Байден признался, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи его разочаровало

Причиной для разочарования американского лидера Джо Байдена стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщает «РЕН ТВ».

Конгрессмен заявил о поражении Байдена после решения ОПЕК+

«Разочарование. Мы рассматриваем альтернативы, но еще не приняли решение», – сказал глава государства. Теперь в США придумывают варианты, что делать дальше.

Глава Белого дома также сообщил, что его поездка в Саудовскую Аравию в июле была нацелена не на нефть, а посвящалась Ближнему Востоку, Израилю и «рационализации позиций». Результаты этой поездки тоже вызвали у президента США разочарование.

Россия и Саудовская Аравия выиграют от решения ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти, странам выгодны высокие цены на энергоресурс, чтобы получать больше прибыли, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На НефтьСШАДжо Байден
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