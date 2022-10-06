Байден признался, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи его разочаровало
Причиной для разочарования американского лидера Джо Байдена стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщает «РЕН ТВ».
«Разочарование. Мы рассматриваем альтернативы, но еще не приняли решение», – сказал глава государства. Теперь в США придумывают варианты, что делать дальше.
Глава Белого дома также сообщил, что его поездка в Саудовскую Аравию в июле была нацелена не на нефть, а посвящалась Ближнему Востоку, Израилю и «рационализации позиций». Результаты этой поездки тоже вызвали у президента США разочарование.
Россия и Саудовская Аравия выиграют от решения ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти, странам выгодны высокие цены на энергоресурс, чтобы получать больше прибыли, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
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