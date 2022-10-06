Байден признался, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи его разочаровало

«Разочарование. Мы рассматриваем альтернативы, но еще не приняли решение», – сказал глава государства. Теперь в США придумывают варианты, что делать дальше.

Глава Белого дома также сообщил, что его поездка в Саудовскую Аравию в июле была нацелена не на нефть, а посвящалась Ближнему Востоку, Израилю и «рационализации позиций». Результаты этой поездки тоже вызвали у президента США разочарование.

Россия и Саудовская Аравия выиграют от решения ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти, странам выгодны высокие цены на энергоресурс, чтобы получать больше прибыли, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.

