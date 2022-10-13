Саудовская Аравия отвергла обвинения США в политическом решении ОПЕК+
Саудовская Аравия отрицает политический контекст решения стран соглашения ОПЕК+ снизить добычу нефти, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства, передает РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято исключительно из экономических соображений, а обвинения США в политической подоплеке нельзя считать аргументированными.
МИД королевства заявил о поддержке резолюций по ситуации на Украине и подчеркнул нацеленность на стратегические отношения с США, которые выгодны обеим странам.
Ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти из-за неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по нефтяному рынку, напоминает «Свободная пресса».
После стало известно, что законодатели США намерены представить в сенате и палате представителей законопроект, предусматривающий приостановку продажи оружия Саудовской Аравии. Об этом пишут сенатор-демократа от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна в своей статье для Politico.
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