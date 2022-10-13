Саудовская Аравия отвергла обвинения США в политическом решении ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политический контекст решения стран соглашения ОПЕК+ снизить добычу нефти, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства, передает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято исключительно из экономических соображений, а обвинения США в политической подоплеке нельзя считать аргументированными.

МИД королевства заявил о поддержке резолюций по ситуации на Украине и подчеркнул нацеленность на стратегические отношения с США, которые выгодны обеим странам.

СМИ сообщили о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+

Ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти из-за неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по нефтяному рынку, напоминает «Свободная пресса».

После стало известно, что законодатели США намерены представить в сенате и палате представителей законопроект, предусматривающий приостановку продажи оружия Саудовской Аравии. Об этом пишут сенатор-демократа от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна в своей статье для Politico.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:СШАОПЕКСаудовская Аравия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры