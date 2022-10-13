Саудовская Аравия отвергла обвинения США в политическом решении ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политический контекст решения стран соглашения ОПЕК+ снизить добычу нефти, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства, передает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято исключительно из экономических соображений, а обвинения США в политической подоплеке нельзя считать аргументированными.

МИД королевства заявил о поддержке резолюций по ситуации на Украине и подчеркнул нацеленность на стратегические отношения с США, которые выгодны обеим странам.