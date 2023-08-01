За полгода 72 столичные компании воспользовались мерами поддержки центра «Моспром»

С начала года 72 столичные компании воспользовались мерами поддержки центра «Моспром» по продвижению продукции и ее выводу на зарубежные рынки, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, столичные промышленники активно сотрудничают со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки. Овчинский отметил возросший в прошлом году спрос московских экспортеров на услуги по консультированию и продвижению продукции на рынок дружественных стран — помощь была оказана 156 предприятиям. С начала года уже более 70 компаний обратились за поддержкой, отметил Овчинский.

Уточняется, что анализ деятельности компании проводится совершенно бесплатно в рамках программы. Предприятиям также помогают наладить связь с иностранными рынками. Участниками программы уже стали 49 предприятий, 17 московских компаний получили консультации, где эксперты подготовили аналитику востребованности столичной продукции на зарубежных рынках.

Между тем, 16 экспортно ориентированных компаний промышленного сектора поучаствовали в диджитал-марафонах. Каждая компания получила индивидуальную консультацию экспертов марафона, во время которой были подведены итоги прохождения обучения, проанализированы стратегии и готовности выхода на зарубежные рынки. Стоит отметить, что несколько компаний воспользовались экспортной поддержкой сразу по нескольким направлениям.

Центр «Моспром» поддерживает столичный промышленный экспорт. В рамках байерской программы «Моспром» бесплатно помогает московским компаниям найти контрагентов и провести переговоры с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.

