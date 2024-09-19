Власти Казахстана вернули $2,3 млрд незаконно выведенных активов

Более 1 трлн тенге (свыше $2,3 млрд) незаконно выведенных активов вернули в собственность государства в Казахстане с 2022 года. Об этом заявил глава агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали.

«Только за последние 2,5 года антикоррупционной службой в рамках расследования уголовных дел были возвращены активы на сумму более 1 трлн тенге», — указал чиновник.

Жумагали подчеркнул, что активы вернулись из Австрии, Франции, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции, России и других стран. Казахстанские власти вернули деньги, доли в компаниях, движимое и недвижимое имущество.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что свыше 5,5 трлн рублей было возвращено из офшоров и зарубежных юрисдикций через специальный административный район острова Русский на Дальнем Востоке, напоминает РЕН ТВ.

