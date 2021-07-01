В России продлили упрощенный порядок маркировки лекарств

Упрощенный порядок маркировки лекарств в России продлят до 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков», — отмечается в сообщении.

Упрощенный режим работы с вводимыми в гражданский оборот маркированными препаратами предусматривает их реализацию производителями и дистрибьюторами без подтверждения поставщика. Данные будут подтверждены автоматически самой системой маркировки посредством проверки кода товара и данных участников. Это позволяет ускорить операции с лекарствами для всех участников и уменьшить риски возникновения дефицита препаратов в аптеках.

Кроме того, с 1 июля текущего года из-за невостребованности перестанет действовать упрощенный порядок маркировки для медикаментов, ввозимых в Россию: в последние три месяца им воспользовались лишь дважды.

