В России продлили упрощенный порядок маркировки лекарств
Упрощенный порядок маркировки лекарств в России продлят до 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков», — отмечается в сообщении.
Упрощенный режим работы с вводимыми в гражданский оборот маркированными препаратами предусматривает их реализацию производителями и дистрибьюторами без подтверждения поставщика. Данные будут подтверждены автоматически самой системой маркировки посредством проверки кода товара и данных участников. Это позволяет ускорить операции с лекарствами для всех участников и уменьшить риски возникновения дефицита препаратов в аптеках.
Кроме того, с 1 июля текущего года из-за невостребованности перестанет действовать упрощенный порядок маркировки для медикаментов, ввозимых в Россию: в последние три месяца им воспользовались лишь дважды.
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