В РАН рассказали, как спасти российские моногорода
Завцентром постсоветских исследований Института экономики РАН в интервью НСН раскрыл три пути решения проблемы моногородов в стране.
В Минэкономразвития намерены сократить число моногородов в России почти в два раза – с 321 до 170. По мнению ведомства, необходимость в таком шаге назрела уже давно.
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН рассказал о трех путях, которыми могут пойти власти в решении проблем моногородов.
«Моногорода – это такая вещь, которая быстро не меняется. Нужно менять структуру городской экономики, бюджетообразующие предприятия. Они почему называются «моно-»: одно предприятие обеспечивает занятость и городской бюджет. Это наследие советского периода, когда создавался завод, при нем – поселок. Но быстро это не поменяешь. Нужно либо закрывать и завод, и город, либо строить там какие-то дополнительные предприятия, создавать новые виды деятельности, чтобы люди могли диверсифицировать структуру экономики. И третий путь – это просто изменить критерии отнесения к моногородам. Последний путь самый легкий, самый простой. Но для того, чтобы качественно изменить ситуацию, нужны усилия, инвестиции, идеи развития, которых не хватает, и так далее. Это достаточно сложная комплексная проблема, требующая не одного-двух лет, а пятнадцать-двадцать лет», - отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что простая поддержка моногородов является достаточно сложным делом, так как эти денежные вливания себя не окупают из-за экономической стагнации в таких населенных пунктах.
«Города без поддержки оставлять нельзя. Но с другой стороны, это тяжело. Их поддерживают, а результатов нет каких-то особых, бизнес туда не идет, капитал не идет, все идут в Москву, в столичный регион, где хороший оборот капитала, высокие доходы и глубокий рынок», - резюмировал он.
Ранее правительство РФ разработало новую программу развития моногородов, признав неэффективность старой программы. Так, развивать моногорода планируется за счет привлечения туда инвестиций.
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