В РАН рассказали, как спасти российские моногорода

В Минэкономразвития намерены сократить число моногородов в России почти в два раза – с 321 до 170. По мнению ведомства, необходимость в таком шаге назрела уже давно.

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН рассказал о трех путях, которыми могут пойти власти в решении проблем моногородов.

«Моногорода – это такая вещь, которая быстро не меняется. Нужно менять структуру городской экономики, бюджетообразующие предприятия. Они почему называются «моно-»: одно предприятие обеспечивает занятость и городской бюджет. Это наследие советского периода, когда создавался завод, при нем – поселок. Но быстро это не поменяешь. Нужно либо закрывать и завод, и город, либо строить там какие-то дополнительные предприятия, создавать новые виды деятельности, чтобы люди могли диверсифицировать структуру экономики. И третий путь – это просто изменить критерии отнесения к моногородам. Последний путь самый легкий, самый простой. Но для того, чтобы качественно изменить ситуацию, нужны усилия, инвестиции, идеи развития, которых не хватает, и так далее. Это достаточно сложная комплексная проблема, требующая не одного-двух лет, а пятнадцать-двадцать лет», - отметил эксперт.