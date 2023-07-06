В нацпроекте «Производительность труда» в Москве участвуют 87 субъектов МСП
За полтора года реализации национального проекта «Производительность труда» к нему присоединились 87 столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она уточнила, что это более половины всех участников нацпроекта в городе.
«На сегодняшний день 28 малых и средних компаний, или почти каждый третий участник нацпроекта в сегменте МСП, уже завершили этап совместной работы с экспертами на пилотном потоке и приступили к тиражированию полученного опыта на остальные участки бизнеса», – сказала глава департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
По ее словам, инструменты нацпроекта помогают предпринимателям повышать эффективность работы и регулировать направления бизнеса, нуждающиеся в «точечной настройке».
Совокупный экономический эффект субъектов МСП от участия в нацпроекте «Производительность труда» в Москве превысил 500 млн рублей, при этом их средняя выработка с начала 2022 года увеличилась почти на 40%, добавила Багреева. Министр отметила, что компании могут инвестировать высвобожденные средства в новые технологии и улучшать качество продукции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru