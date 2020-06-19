В «Москва-Сити» 90-ый этаж купили за 1 млрд рублей

В небоскребе «Восток» делового центра «Москва-Сити» 90-ый этаж купили за 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирину Доброхотову.

Отмечается, что этаж занимает площадь почти 1,5 тыс. кв. метров и состоит из семи апартаментов. Доброхотова назвала эту сделку «крупнейшей продажей на рынке премиальной недвижимости» в текущем году.

Имя покупателя неизвестно, сделка была совершена частным агентом, отмечает ТАСС.

По данным агентства, в башне "Восток" к настоящему времени продано 46 апартаментов на 4,2 тыс. кв. метров и один пентхаус. Высота башня составляет 374 метра, является самым высоким зданием с апартаментами в Европе.

