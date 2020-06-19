В «Москва-Сити» 90-ый этаж купили за 1 млрд рублей
В небоскребе «Восток» делового центра «Москва-Сити» 90-ый этаж купили за 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирину Доброхотову.
Отмечается, что этаж занимает площадь почти 1,5 тыс. кв. метров и состоит из семи апартаментов. Доброхотова назвала эту сделку «крупнейшей продажей на рынке премиальной недвижимости» в текущем году.
Имя покупателя неизвестно, сделка была совершена частным агентом, отмечает ТАСС.
По данным агентства, в башне "Восток" к настоящему времени продано 46 апартаментов на 4,2 тыс. кв. метров и один пентхаус. Высота башня составляет 374 метра, является самым высоким зданием с апартаментами в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 30 июня
- СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
- COVID-19 стал причиной отмены вторых подряд учений по устойчивости Рунета
- Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2» из-за убийства боевика
- Переболевший COVID-19 Пашинян передумал ехать на парад Победы в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru