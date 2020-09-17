В Госдуму поступил закон о ставке НДФЛ в 15% для «богатых»

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для россиян, доходы которых за год превышают 5 миллионов рублей. Документ зарегистрирован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что подоходный налог будет повышен с 1 января 2021 года.

Как напоминает RT, инициативу о повышенном налоге в июне выдвинул президент Владимир Путин. Полученные от повышения налога средства будут направлены на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

