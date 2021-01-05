Цены на нефть выросли на фоне компромисса России и Саудовской Аравии

Стоимость нефти марки WTI во вторник превысила 50 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года.

По данным торгов, цена февральских фьючерсов WTI пересекла отметку в 50 долларов за баррель. Однако по состоянию на 19:48 мск стоимость нефти этой марки составляет 49,63 доллара за баррель.

Между тем, мартовские фьючерсы на нефть Brent достигли отметки 52,88 доллара за баррель, подорожав на 3,5%.

На повышение стоимости сырья повлияли сообщения о компромиссе России и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+. По данным The Wall Street Journal, Москва и Эр-Рияд сохранят ограничения по добыче нефти до конца февраля, а в марте начнут её наращивать.

