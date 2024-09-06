Цены на нефть рухнули до минимума более чем за год

Цена на нефть Brent впервые с 28 июня 2023 года упала ниже $72 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18 часов по московскому времени она остается ниже этой отметки.

Также стало известно, что российская нефть марки Urals подешевела на 4,7% — в августе 2024 года она стоила $70,27 за баррель (против $73,73 в августе 2023 года).