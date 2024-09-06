Цены на нефть рухнули до минимума более чем за год
Цена на нефть Brent впервые с 28 июня 2023 года упала ниже $72 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По состоянию на 18 часов по московскому времени она остается ниже этой отметки.
Также стало известно, что российская нефть марки Urals подешевела на 4,7% — в августе 2024 года она стоила $70,27 за баррель (против $73,73 в августе 2023 года).
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 4 сентября снижалась до минимального значения с 13 декабря 2023 года - до $72,96 за баррель (–1,07%). Падение котировок нефти продолжается третий день.
Цена на нефть упадет до $70 за баррель после официального урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, падение цены политически и экономически выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru