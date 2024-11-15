Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «Банк Корпоративного Финансирования» («Банк БКФ»). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как отметили в ЦБ, долгое время деятельность кредитной организации характеризовалась «низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью». Также в банке неоднократно выявляли нарушения регуляторных требований и ограничений на отдельные виды операций. Кроме того, организация участвовала в проведении клиентами подозрительных операций, направленных преимущественно на вывод средств за границу.
«Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ООО "Банк БКФ" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», — добавили в ЦБ.
Банк БКФ занимал 230 место в банковской системе РФ по величине активов.
В июне Центробанк отозвал лицензию у «Автоградбанка», напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru