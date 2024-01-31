ЦБ: россияне ожидают инфляцию на уровне 12,7% в следующем году

Согласно данным ЦБ, в январе 2024 года ожидаемый россиянами уровень инфляции в следующем году составляет 12,7%. Месяцем ранее показатель был 14,2%.

Регулятор отметил, что инфляционные ожидания уменьшились как у респондентов со сбережениями, так и с отсутствием накоплений.

В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что в конце 2023 года официальная инфляция была на уровне 11,5%, при этом эксперты оценивали показатель в 23%.

