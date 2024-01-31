ЦБ: россияне ожидают инфляцию на уровне 12,7% в следующем году
Инфляционные ожидания россиян снизились, но все еще остаются на высоком уровне, сообщил Центральный банк в своем Telegram-канале.
Согласно данным ЦБ, в январе 2024 года ожидаемый россиянами уровень инфляции в следующем году составляет 12,7%. Месяцем ранее показатель был 14,2%.
Регулятор отметил, что инфляционные ожидания уменьшились как у респондентов со сбережениями, так и с отсутствием накоплений.
В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что в конце 2023 года официальная инфляция была на уровне 11,5%, при этом эксперты оценивали показатель в 23%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru