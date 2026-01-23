ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого «Нового Московского Банка». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в ЦБ, кредитная организация фактически не осуществляла деятельность, связанную с кредитованием экономики. Ссудная задолженность банка составляла около 10% активов и отличалась крайне низким качеством.

«Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний», - подчеркнули в Центробанке.

При этом руководители и собственники «Нового Московского Банка» не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в деятельности организации.

Банк занимал 258 место в банковской системе России по величине активов.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Индустриального сберегательного банка», напоминает «Свободная пресса».

