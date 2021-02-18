ЦБ аннулировал лицензию «Конкорд управление активами»

Центральный банк Росиии аннулировал лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у АО "Конкорд управление активами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

Отмечается, что причиной аннулирования лицензии стало неоднократное неисполнение предписаний ЦБ РФ.

По данным ТАСС, «Конкорд управление активами» была создана в 1994 году. Компания предлагает услуги управления активами как для частных, так и корпоративных клиентов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Лицензия
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