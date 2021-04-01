Строительство газопровода «Северный поток - 2» завершили на 95%

Около 121 км труб осталось уложить для завершения проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream 2 AG.

В сообщении говорится, что на 31 марта из 2460 км труб уложено 2339 км или 95% от общей протяжённости газопровода.

Ранее глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что «Северный поток - 2» будет достроен в 2021 году, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:СтроительствоГазопроводСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры