Строительство газопровода «Северный поток - 2» завершили на 95%
1 апреля 202112:21
Около 121 км труб осталось уложить для завершения проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream 2 AG.
В сообщении говорится, что на 31 марта из 2460 км труб уложено 2339 км или 95% от общей протяжённости газопровода.
Ранее глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что «Северный поток - 2» будет достроен в 2021 году, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Организаторы «Евровидения» не исключили присутствие зрителей на конкурсе
- ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области
- Строительство газопровода «Северный поток - 2» завершили на 95%
- Захарова прокомментировала устроенную в Грузии акцию против Познера
- Жириновский заявил, что не будет завещать тело науке
1 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru