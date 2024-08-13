Стоимость нефти Brent впервые с конца июля превысила $82 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 26 июля поднялась выше $82 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На торгах накануне вечером фьючерсы на такое сырье с поставкой в октябре подорожали на 3,01%, до $82,06 (по состоянию на 21:23 мск). Позже нефть Brent замедлила рост и опустилась до $81,92.
При этом сентябрьские фьючерсы на нефть WTI торговались на уровне $79,08 за баррель.
По данным на 07:40 мск 13 августа, стоимость сырья марки Brent составляет $81,80, нефти WTI — $79,66.
Ранее цена нефти Brent опускалась ниже $76 впервые с 9 января, напоминает RT.
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