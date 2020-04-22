Собянин ввёл налоговые послабления для 11 тыс предприятий
Более 11 тысяч организаций в Москве получат отсрочку до конца года по уплате авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал. Такая мера поддержки включена в третий антикризисный пакет, утверждённый мэром столицы Сергеем Собяниным.
Третий пакет расширил перечень отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку города. Теперь отсрочка предусмотрена для организаторов выставок и конференций, санаториев, кинотеатров, организаций сферы дополнительного образования.
Совокупный объём беспроцентной отсрочки по налогам — 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Для её получения не нужно собирать документы и подавать заявление: для тех организаций, у которых код основного вида деятельности в ЕГРЮЛ совпадает с одним из ОКВЭД из списка правительства Москвы для получения отсрочки, она вступит в силу автоматически.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru