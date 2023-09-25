Собянин: В 2023 году будут благоустроены территории около 60 транспортных объектов
Территории около 60 транспортных объектов в Москве благоустроят в текущем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в 2023 году уже привели в порядок или намерены благоустроить пространства у станций «Свиблово», «Медведково», «Планерная», «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», «Нижегородская».
«Везде убираем под землю провода и прокладываем дополнительные ливневки, обновляем тротуары и дороги, разбиваем газон, устанавливаем новые фонари и остановки, размещаем лавочки», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Около ряда транспортных объектов — станций метро, БКЛ, МЦД, вокзалов — обустроят детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, установят столы для пинг-понга и шахмат. По словам Собянина, у «Пыхтино» и «Физтеха» появятся скейт-парки.
Мэр указал, что у станций «Аэропорт Внуково» и «Яхромская» уже создали комфортную городскую среду, у «Пыхтино» и «Медведково» прошел первый этап благоустройства, у «Лианозово» завершены основные работы, около «Свиблово» почти выполнили все запланированное.
«До конца года станет комфортнее у "Планерной" и "Нижегородской", в следующем году – у "Физтеха"», – добавил Собянин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарусову предупредили о недопустимости посещения стран НАТО во время СВО
- Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным россиянам
- На Урале спецназовец отбил неформала у хулиганов
- Масочный режим ввели в больницах Новосибирской области
- СМИ: Haier закроет завод техники Candy в России
- ФАС возбудила дело против МегаФона
- В Севастополе начали демонтаж аварийных конструкций в штабе ЧФ
- Средства ПВО перехватили украинский дрон над Курской областью
- В подмосковном лесу нашли трехметрового питона
- В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru