Собянин: В 2023 году будут благоустроены территории около 60 транспортных объектов

Территории около 60 транспортных объектов в Москве благоустроят в текущем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в 2023 году уже привели в порядок или намерены благоустроить пространства у станций «Свиблово», «Медведково», «Планерная», «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», «Нижегородская».

«Везде убираем под землю провода и прокладываем дополнительные ливневки, обновляем тротуары и дороги, разбиваем газон, устанавливаем новые фонари и остановки, размещаем лавочки», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Около ряда транспортных объектов — станций метро, БКЛ, МЦД, вокзалов — обустроят детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, установят столы для пинг-понга и шахмат. По словам Собянина, у «Пыхтино» и «Физтеха» появятся скейт-парки.

Мэр указал, что у станций «Аэропорт Внуково» и «Яхромская» уже создали комфортную городскую среду, у «Пыхтино» и «Медведково» прошел первый этап благоустройства, у «Лианозово» завершены основные работы, около «Свиблово» почти выполнили все запланированное.

«До конца года станет комфортнее у "Планерной" и "Нижегородской", в следующем году – у "Физтеха"», – добавил Собянин.

