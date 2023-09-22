Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Мэр российской столицы Сергей Собянин поручил обеспечить ускорение программы реновации жилфонда Москвы в два раза.

Так, с начала реализации программы реновации в городе было организовано расселение 834 старых домов. При этом в ряде районов Москвы первый этап программы реновации завершился досрочно. Кроме того, ускорились сроки переселения домов второго (2025‒2028 годы) и третьего (2029‒2032 годы) этапов.

В текущем году полностью расселили 153 дома. Ключи от новых квартир уже получили все проживавшие там горожане – свыше 27 тысяч человек. До конца сентября планируется начать переезд более семи тысяч человек.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.

