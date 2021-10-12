СМИ: Россия может потерять крупнейший рынок сбыта патронов из-за санкций
Присутствие российских производителей патронов для гражданского оружия на американском экспортном рынке может значительно сократиться из-за новых санкций США, пишет РБК.
В сентября Вашингтон ввел дополнительные антироссийские санкции, которые в том числе ограничивают «постоянный импорт» российского стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ(ATF) будет выдавать отказ компаниям, которые планировали приобрести продукцию предприятий из РФ.
По данным издания, большинство контрактов на поставку российских боеприпасов заключены до 2023 года. Затем власти РФ могут предоставить господдержку производителей, в том числе предложить низкопроцентные кредиты, прямые субсидии или увеличить гособоронзаказ в части патронов, отмечает Ura.ru.
Согласно ряду оценок, Россия — основной поставщик патронов в США, ежегодные поставки производителей превышают 100 млн долларов.
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