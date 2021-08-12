Шойгу: Тяжелая ситуация 1990-х годов не должна повториться

Тяжелая политическая и экономическая ситуация, как в 90-х годах, не должна повториться в России, стране необходимо динамичное и поступательное развитие. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Глава Минобороны рассказал об этом, отвечая на вопрос о мотивах решения возглавить предвыборный список партии «Единая Россия» на грядущих думских выборах.

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — приводит слова министра ТАСС.

Кроме того, Шойгу напомнил, что в девяностых занимался аналогичной партийной работой, в то время как экономика страны стагнировала и уровень доверия к власти снижался. По словам министра, с тех пор Россия кардинально поменялась, однако ответственность властей возросла: приходится отвечать и за то, что уже реализовано, и за то, что только хотят сделать, отмечает Ura.ru.

