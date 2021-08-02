«Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей

Единовременные выплаты на детей от 6 до 10 лет получили родители 17,4 млн школьников. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно - 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд», — цитирует главу Минтруда ТАСС.

Котяков отметил, что прием заявлений и их обработка продолжается.

Российские семьи в преддверии учебного года получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Правительство выделило на эти цели более 200 млрд рублей. Также выплату смогут получить продолжающие обучение россияне с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, пишут «Невские новости». Подать заявление можно до 1 ноября, отмечает News.ru.

