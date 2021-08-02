«Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей
Единовременные выплаты на детей от 6 до 10 лет получили родители 17,4 млн школьников. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно - 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд», — цитирует главу Минтруда ТАСС.
Котяков отметил, что прием заявлений и их обработка продолжается.
Российские семьи в преддверии учебного года получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Правительство выделило на эти цели более 200 млрд рублей. Также выплату смогут получить продолжающие обучение россияне с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, пишут «Невские новости». Подать заявление можно до 1 ноября, отмечает News.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
- «Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей
- Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетит из Токио в Польшу 4 августа
- В Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
- Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»
- Три человека погибли в результате урагана в Тверской области
- США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока-2»
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочих на комбинате под Ростовом
- Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма
- Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru