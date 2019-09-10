Россия почти на четверть увеличила экспорт водки

Россия за первые шесть месяцев текущего года увеличила экспорт водки на 14,7% в денежном выражении по сравнению с этим же периодом 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФТС.

Так, объем экспорта водки в денежном выражени с января по июль составил $78,7 млн. В натуральном выражении экспорт водки увеличился почти на 6% и составил 1 млрд 106,5 млн декалитров.

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