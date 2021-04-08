Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года

В столице от коронавируса вылечились более 955 тысяч человек Москвичи в 2021 году совершили более 600 тысяч визитов к врачам по новым адресам Тишковец пообещал москвичам погоду «миллион на миллион» Парки столицы подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке