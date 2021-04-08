Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года
8 апреля 202112:34
Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года, передает ТАСС.
Это произойдет после подготовки, согласования и подписания всех межправительственных соглашений, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
По его словам, все документы будут подготовлены к 1 июля текущего года, после этого можно будет говорить о готовности стран к отмене роуминга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru