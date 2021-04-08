Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года

Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года, передает ТАСС.

Это произойдет после подготовки, согласования и подписания всех межправительственных соглашений, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.

По его словам, все документы будут подготовлены к 1 июля текущего года, после этого можно будет говорить о готовности стран к отмене роуминга.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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