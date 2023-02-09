Россия и Армения расширят партнерство в формате делового совета
В Торгово-промышленной палате России 8 февраля состоялось учредительное заседание Российско-армянского делового совета, который поможет в коммуникации и налаживании связей между предпринимателями дружественных стран.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что к настоящему времени при ТПП РФ уже работает 77 деловых советов с разными странами мира. «Нам предстоит работа с межправительственными комиссиями и нахождение дополнительных точек соприкосновения. Теперь и в работе с коллегами из Армении мы ждем новых идей и решений», - заявил Сергей Катырин.
В ходе заседания председателем Делового совета с российской стороны выбрана Татьяна Бакальчук (основатель и генеральный директор Wildberries), которая сообщила, что рост оборота армянских бизнесменов на Wildberries составляет 76 % на конец 2022 года.
Со стороны Армении на должность Председателя избрана Директор крупнейшей сети универсамов «Ереван Сити» Шагерина Мкртчян.
В качестве Председателя Наблюдательного совета назначен российский бизнесмен и меценат Мгер Аветисян. «Наша миссия заключается в оказании помощи субъектам бизнеса, в обеспечении регулярного обмена деловыми контактами и в организации отношений с представителями государственных органов России и Армении в рамках международных встреч, рабочих групп и конференций», - отметил Мгер Аветисян.
Участники учредительного собрания Совета наметили план работы на 2023 год, а также обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества с армянскими бизнесменами.
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