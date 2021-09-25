Российский бюджет может получить до 16 млрд рублей в год от труда осужденных

Бюджет России ежегодно будет получать около 16 млрд рублей от привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

В документе отмечается, что доходы от привлечения осужденных к труду в нынешнем году оцениваются в 15,2 млрд рублей. Прогнозируется, что в 2022 году их размер составит 15,8 млрд, в 2023 году — 15,9 млрд, в 2024 году — 16,2 млрд рублей.

Ранее начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова сообщила, что в минувшем году на принудительные работы были отправлены 12 тысяч человек. Они выплатили в доход государства 80 млн рублей. До конца 2021 года ФСИН планирует создать для получивших наказание в виде принудительных работ до 15 тысяч мест.

