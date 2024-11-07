«Росконгресс» объявил даты проведения Х Восточного экономического форума
7 ноября 202409:38
Юбилейный десятый Восточный экономический форум пройдет в сентябре 2025 года. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».
«Объявлены даты проведения юбилейного Х Восточного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 сентября», — говорится в сообщении.
Форум состоится во Владивостоке.
Восточный экономический форум-2024 прошел 3–6 сентября, на мероприятии подписали 313 соглашений на сумму свыше 5,5 трлн рублей, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Росконгресс» объявил даты проведения Х Восточного экономического форума
- ВТБ открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожье
- Суд арестовал имущество замгубернатора Тюменской области
- Wildberries объявила об открытии своей сети заправок
- В ДТП с участием пассажирского автобуса под Красноярском пострадали 18 человек
- Завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановили в Шушарах
- ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии
- Наемник из Новой Зеландии заочно предстанет перед судом в Курской области
- Володин анонсировал законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам
- Минобороны: ВСУ выпустили два беспилотника по Воронежской области утром 7 ноября
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru