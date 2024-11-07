«Росконгресс» объявил даты проведения Х Восточного экономического форума

Юбилейный десятый Восточный экономический форум пройдет в сентябре 2025 года. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

«Объявлены даты проведения юбилейного Х Восточного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 сентября», — говорится в сообщении.

Форум состоится во Владивостоке.

Восточный экономический форум-2024 прошел 3–6 сентября, на мероприятии подписали 313 соглашений на сумму свыше 5,5 трлн рублей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Росконгресс
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумВладивосток

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