РФ начнет поставки мясных и яичных консервов в Сингапур

Россия получила право на экспорт мясных и яичных консервов в Сингапур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что в скором времени начнется формирование списка российских предприятий-поставщиков. Экспортерами могут стать предприятия, прошедшие обследование на соответствие требованиям Сингапура и входящие в реестр компаний с правом на экспорт (ИС "Цербер").

После формирования списка он будет направлен в Сингапур для утверждения. В Россельхознадзоре уточнили, что компаниям, заинтересованным в экспорте своей продукции в Сингапур, нужно пройти обследование на соответствие требования этой страны.



