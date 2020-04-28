РФ начнет поставки мясных и яичных консервов в Сингапур
Россия получила право на экспорт мясных и яичных консервов в Сингапур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
Отмечается, что в скором времени начнется формирование списка российских предприятий-поставщиков. Экспортерами могут стать предприятия, прошедшие обследование на соответствие требованиям Сингапура и входящие в реестр компаний с правом на экспорт (ИС "Цербер").
После формирования списка он будет направлен в Сингапур для утверждения. В Россельхознадзоре уточнили, что компаниям, заинтересованным в экспорте своей продукции в Сингапур, нужно пройти обследование на соответствие требования этой страны.
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