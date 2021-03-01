Регионы России получат 100 млрд рублей на строительство дорог

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило 69 регионам России 100 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог, сообщает пресс-служба кабмина.

На совещании с вице-премьерами глава правительства отметил, что средства были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и поступят в регионы в течение двух лет. По его словам, основная часть - 70,5 миллиарда рублей - будет доведена уже в текущем году.

«По поручению Президента правительство продолжит модернизацию автодорожной инфраструктуры республики Крым. Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса «Таврида» и Крымский мост. Мы дополнительно направили региону 10,5 миллиарда рублей, что позволит привести в порядок свыше 330 км дорог», - добавил Мишустин.

Премьер-министр призвал руководителей субъектов РФ «полностью и в срок» выполнить все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог.

Ранее стало известно, что за осень 2020 года по Крымскому мосту проехали более 1,2 миллиона автомобилей, сообщает RT. В среднем в сутки по мосту проезжали более 13 тысяч машин.

