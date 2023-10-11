Расходы на здравоохранение в 2024 году в РФ вырастут на 8%

Расходы на здравоохранение в России в 2024 году предполагается увеличить на 8% - до 1 триллиона 329 миллиардов рублей. Такие цифры предусмотрены в проекте федерального бюджета. Их назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании профильного комитета нижней палаты парламента.

В 2025 году заложено увеличение финансирования гомпрограммы «Развитие здравоохранения» до 1 триллиона 343 миллиардов рублей (+3% к 2024 году). Как отметил глава Минздрава, за прошедший год удалось улучшить важнейшие медико-демографические показатели – динамика опережает запланированные темпы.

Так, на 20% уменьшился общий коэффициент смертности. За 8 месяцев он оказался равен 12 на одну тысячу населения, приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН» выкладки главы Минздрава. Также, по утверждению Мурашко, впервые за последнее время растёт уровень удовлетворенности населения медицинской помощью.

