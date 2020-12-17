Путин назвал сроки восстановления российской экономики

Российская экономика может быть восстановлена в конце 2021 года — начале 2022 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что выход из кризиса будет зависеть от того, как быстро удастся победить пандемию коронавируса и снять ограничения. По мнению президента, ситуация улучшится в течение полгода.

Путин также добавил, что для поддержания экономики правительство предприняло целый ряд мер, который эффективно работает. На поддержку граждан и промышленности было выделено 4,6 триллиона рублей.

