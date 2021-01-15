Профсоюз таксистов Москвы призвал навести порядок в работе агрегаторов
Профсоюз таксистов Москвы призвал навести порядок в работе агрегаторов.
Таксисты платят все налоги и оплачивают ремонт машины, а основную часть прибыли забирают агрегаторы, рассказал глава профсоюза таксистов Москвы Александр Макаров.
Он пояснил, что покупку топлива, ремонт автомобиля и запчасти к нему водитель такси оплачивает сам, все эти статьи расходов подорожали, а основная часть доходов уходит агрегаторам, водителю остается сумма порядка прожиточного минимума, передает его слова «Радио1».
Как сообщалось в пятницу, стоимость поездок на такси в России у крупнейших онлайн-агрегаторов выросла к концу 2020 года на 50–70% в сравнении с концом весны — началом лета.
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