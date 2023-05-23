Проект «Открой#Моспром» увеличил число откликов на вакансии в промышленности
В рамках проекта «Открой#Моспром», направленного на знакомство и развитие инженерных специальностей, в 2023 году провели более 320 экскурсий, 50 мастерклассов, а также викторины и квизы. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в ходе круглого стола на тему «О развитии туризма между Россией и Китаем» в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.
Участниками мероприятий стали более 11 тысяч человек, отметил Овчинский. Он добавил, что подобные акции помогают ближе познакомиться с инженерным ремеслом.
«Благодаря развитию проекта мы отметили, что отклик на вакансии в промышленности вырос на 10-15%», - сказал он.
«Открой#Моспром» проводит мероприятия для студентов. На студнеделях ребята участвуют в хакатонах, экскурсиях и быстрых собеседованиях. Их посетили около трех тысяч человек, в результате каждый десятый участник получил работу или прошел стажировку на московском промышленном предприятии.
Проект «Открой#Моспром» появился в марте 2019 года. Благодаря различным форматам знакомства с отраслью (лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и так далее) его аудитория выросла до 11,5 миллиона человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru