Право открыть груминг-салон в парке Тюфелева роща выставлено на торги
Предприниматели смогут открыть сувенирный магазин и груминг-салон для животных в парке Тюфелева роща. Город выставил на открытые аукционы права на открытие торговых точек в двух павильонах в Даниловском районе. Как рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, район активно развивается и застраивается, поэтому магазин сувениров и салон по уходу за домашними животными имеют высокий коммерческий потенциал. Прием заявок на участие в аукционах продлится до 7 апреля, а сами торги пройдут 12 апреля. Договоры с победителями подпишут на пять лет.
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