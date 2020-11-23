Правительство РФ направит 39 регионам средства для поддержки стабильности бюджетов

Российское правительство направит 80 млрд рублей для поддержки стабильности 39 регионов России, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мера поддержки коснётся тех регионов, в которых из-за пандемии коронавирусной инфекции сократились поступления в бюджет.

По словам главы кабмина, выделенные средства помогут выполнить социальные обязательства региональных властей перед гражданами, а также направить дополнительные ресурсы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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