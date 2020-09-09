Повседневные траты россиян в августе стали рекордными
Повседневные расходы россиян в августе выросли на 0,5% по сравнению с июлем и на 5,3% по сравнению с августом, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
Как отмечают авторы исследования, траты россиян в августе этого года стали самыми большим за все годы наблюдений по этому периоду.
Другие подсчёты показывают, что увеличились и траты россиян на курортах, пишет РБК. Аналитик ВТБ по данным с POS-терминалов выяснили, что расходы в гостиницах в августе 2020 года были на 28% больше, чем в конце лета 2019 года, а расходы на развлечения в курортных регионах выросли сразу на 188%.
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