Повседневные траты россиян в августе стали рекордными

Повседневные расходы россиян в августе выросли на 0,5% по сравнению с июлем и на 5,3% по сравнению с августом, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Как отмечают авторы исследования, траты россиян в августе этого года стали самыми большим за все годы наблюдений по этому периоду.

Другие подсчёты показывают, что увеличились и траты россиян на курортах, пишет РБК. Аналитик ВТБ по данным с POS-терминалов выяснили, что расходы в гостиницах в августе 2020 года были на 28% больше, чем в конце лета 2019 года, а расходы на развлечения в курортных регионах выросли сразу на 188%.

