Объемы производства компаний-резидентов «Технополиса Москва» выросли в 3,5 раза

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за первые три месяца 2023 года произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2022 года почти в 3,5 раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, компании-производители увеличили выпуск высокотехнологичной продукции почти в 3,5 раза благодаря возросшему спросу на оригинальные и импортозамещающие товары. В сравнении с показателями 2021 и 2020 годов выпуск продукции вырос в 4,6 и 6 раз соответственно.

«Компании – резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции», – отметил Ефимов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, лидерами по выпуску товаров стали представители медицинского кластера. Они произвели оборудование, расходные материалы и лекарства на сумму более 9,2 млрд рублей. Таким образом, объемы производства увеличились в 5,6 раз по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что компании из сферы производства оптики и микроэлектроники также продемонстрировали высокие результаты, произведя порядка четверти продукции от всего объема.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев рассказал, что на третьем месте по объему выпущенной продукции находятся производители программного обеспечения и коммуникационного оборудования. По итогам трех месяцев текущего года они выпустили продукции на 2,7 млрд рублей.

