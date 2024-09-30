Новак: Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики
Россия готова сотрудничать в сфере энергетики с любыми государствами. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеведущей «Аль-Арабия» Хэдли Гэмбл.
Как отметил зампред правительства, РФ всегда была открыта для сотрудничества с США и не прерывала отношения в энергетике с Вашингтоном.
«Я напомню, что это США ввели запрет на поставку туда российских энергетических ресурсов. Не мы же это приняли решение», — подчеркнул Новак.
Отвечая вопрос о возможности восстановления отношений в сфере ТЭК с Соединенными Штатами, вице-премьер указал, что Москва «готова работать с любой страной», у которой есть интерес и желание сотрудничать.
Ранее Александр Новак напомнил о готовности России возобновить поставки газа в Европу по трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2», если «будет желание партнеров», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru